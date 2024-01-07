Евросоюз должен сформировать собственную армию, которая смогла бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Такое мнение высказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью газете La Stampa.

"Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. В мире с такими могучими игроками, как США, Китай, Индия, Россия, с кризисами, простирающимися от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, итальянских, немецких, французских или словенских граждан может защитить только то, что уже существует, и это называется Евросоюзом. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом", - заявил Таяни.

Также он отметил, что откладывать создание европейской армии нельзя.

Напомним, британский военный эксперт считает, что Запад не верит в то, что Путин атакует НАТО, поэтому не спешит наращивать помощь Украине.