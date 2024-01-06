Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года скорее всего невыполнима. Поэтому мир путем заморозки войны по нынешней линии фронта "остается единственным возможным решением". При этом в НАТО Украину принимать не нужно.

Об этом говорится в статье британского журнала The Spectator, которая вынесена на обложку номера от 6 января. Ее автор - Оуэн Мэтьюз, публицист и автор книги "Перенапряжение: внутренняя история войны Путина против Украины".

"Даже если бы отвоевание Херсона, Запорожья, Донбасса и Крыма было возможным в военном отношении, сделало бы их повторное включение в состав Украины страну более безопасной и стабильной – или совсем наоборот?" - задается вопросом автор.

Он пишет, что до 130 000 мобилизованных мужчин из Донбасса сражаются против Украины, причем в отличие от россиян - "за свою родную территорию".

"Эти бывшие украинцы вряд ли массово сложат оружие и приветствуют врагов, с которыми они борются с 2014 года", - говорится в статье.

Мэтьюз, ссылаясь на собеседников, живущих в неподконтрольных районах Донбасса, пишет, что в "ДНР" и "ЛНР" можно говорить о "сильном неприятии освобождения украинскими силами".

"Некоторые люди недовольны тем, что Киев их покинул, некоторые недовольны тем, что Киев оказал сопротивление и вызвал столько разрушений. Но больше всего люди очень не хотят, чтобы война вернулась в их дома", - заявил один из местных журналистов.

Бывший высокопоставленный соратник Владимира Зеленского заявил изданию, что "нам нужно ампутировать Донбасс как гангренозную конечность". Журнал уточняет, что этот собеседник "сейчас подумывает о политической карьере в оппозиции". Отметим, что под это описание подходит бывший советник Банковой Алексей Арестович, который ранее призывал отказаться от захваченных РФ территорий (что также упоминается в статье).

Далее The Spectator пишет, что для отвоевания территорий Украине нужно значительное увеличение поддержки со стороны США.

"Однако жестокая реальность такова, что политический вектор в США движется в противоположном направлении. Даже сохранение существующего уровня помощи, не говоря уже о ее массовом увеличении, уже представляет собой серьезную проблему для Байдена", - пишет журнал.

"Байдену не удалось мобилизовать политическую волю, чтобы превратить Украину в глобальную войну за демократию – и сделать Запад своим арсеналом", - констатирует автор.

"Поэтому, как это ни прискорбно, принятие реалий на местах – фактического раздела вдоль линии контроля, подкрепленного гарантиями безопасности для Киева, за исключением полноправного членства в НАТО – остается единственным возможным решением", - делает вывод The Spectator.

Недавно Владимир Зеленский заявлял, что Запад утратил ощущение срочности поддержки Украины.

А CNN в своей статье писал, что надежды Украины на победу тают после ослабления поддержки Запада и безжалостной военной машины Кремля.