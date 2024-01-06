The Spectator назвал недостижимой цель Украины выйти на границы 1991 года
Заявленная Украиной военная цель выйти на границы 1991 года скорее всего невыполнима. Поэтому мир путем заморозки войны по нынешней линии фронта "остается единственным возможным решением". При этом в НАТО Украину принимать не нужно.
Об этом говорится в статье британского журнала The Spectator, которая вынесена на обложку номера от 6 января. Ее автор - Оуэн Мэтьюз, публицист и автор книги "Перенапряжение: внутренняя история войны Путина против Украины".
"Даже если бы отвоевание Херсона, Запорожья, Донбасса и Крыма было возможным в военном отношении, сделало бы их повторное включение в состав Украины страну более безопасной и стабильной – или совсем наоборот?" - задается вопросом автор.
Он пишет, что до 130 000 мобилизованных мужчин из Донбасса сражаются против Украины, причем в отличие от россиян - "за свою родную территорию".
"Эти бывшие украинцы вряд ли массово сложат оружие и приветствуют врагов, с которыми они борются с 2014 года", - говорится в статье.
Мэтьюз, ссылаясь на собеседников, живущих в неподконтрольных районах Донбасса, пишет, что в "ДНР" и "ЛНР" можно говорить о "сильном неприятии освобождения украинскими силами".
"Некоторые люди недовольны тем, что Киев их покинул, некоторые недовольны тем, что Киев оказал сопротивление и вызвал столько разрушений. Но больше всего люди очень не хотят, чтобы война вернулась в их дома", - заявил один из местных журналистов.
Бывший высокопоставленный соратник Владимира Зеленского заявил изданию, что "нам нужно ампутировать Донбасс как гангренозную конечность". Журнал уточняет, что этот собеседник "сейчас подумывает о политической карьере в оппозиции". Отметим, что под это описание подходит бывший советник Банковой Алексей Арестович, который ранее призывал отказаться от захваченных РФ территорий (что также упоминается в статье).
Далее The Spectator пишет, что для отвоевания территорий Украине нужно значительное увеличение поддержки со стороны США.
"Однако жестокая реальность такова, что политический вектор в США движется в противоположном направлении. Даже сохранение существующего уровня помощи, не говоря уже о ее массовом увеличении, уже представляет собой серьезную проблему для Байдена", - пишет журнал.
"Байдену не удалось мобилизовать политическую волю, чтобы превратить Украину в глобальную войну за демократию – и сделать Запад своим арсеналом", - констатирует автор.
"Поэтому, как это ни прискорбно, принятие реалий на местах – фактического раздела вдоль линии контроля, подкрепленного гарантиями безопасности для Киева, за исключением полноправного членства в НАТО – остается единственным возможным решением", - делает вывод The Spectator.
Недавно Владимир Зеленский заявлял, что Запад утратил ощущение срочности поддержки Украины.
А CNN в своей статье писал, что надежды Украины на победу тают после ослабления поддержки Запада и безжалостной военной машины Кремля.