Премьер немецкой Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) предложил Украине временно отказаться от оккупированной территории ради перемирия.

"Возможно, в случае прекращения огня Украине сначала придется признать, что определенные территории временно недоступны для Украины", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он подчеркнул, что это не значит признание этих территорий российскими.

"Ни один квадратный метр украинской территории не стал российским. Но, как и в случае с другими крупными конфликтами, пришло время для окончательного решения", - заявил Кречмер.

Он призвал власти ФРГ не только поставлять оружие в Украину, но и проявить "дипломатические инициативы", "оказать влияние" на Путина и "сделать возможным прекращение огня".

"К сожалению, основная позиция федерального правительства такова: мы не хотим переговоров, мы хотим поставок оружия. Американцы продвинулись дальше. Они поняли, что таким путем войну выиграть невозможно. Россия – наш сосед. Опасный и непредсказуемый сосед. Идея ослабить Россию в военном, политическом и экономическом отношении, чтобы она больше не могла представлять для нас угрозу, — это позиция, зародившаяся в XIX веке. Это закладывает основу для дальнейших конфликтов", - заявил Кречмер.

Ранее мы писали о том, что генпрокуратура Германии хочет конфисковать в бюджет более 720 миллионов евро замороженных российских денег.

А также, что в Германии заявили, что не будут депортировать украинцев для службы в ВСУ.