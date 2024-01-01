Запад утратил "ощущение срочности" (sense of urgency) поддержки Украины, а многие украинцы потеряли "чувство экзистенциальной угрозы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу The Economist.

Сейчас он пытается возродить и то, и другое, добавляет издание.

"Возможно, нам не удалось (в 2023 году) добиться того, чего хотел мир. Возможно, не все так быстро, как кто-то себе представлял", - сказал президент.

При этом Зеленский убеждает, что мысль о том, что президент РФ Владимир Путин побеждает - это не более чем "чувство".

Реальность, по его мнению, такова, что российские войска все еще подвергаются уничтожению в таких местах, как Авдеевка, откуда президент Украины только что вернулся.

Ранее в том же интервью Владимир Зеленский заявил, что главной военной целью Украины в 2024 году является "изоляция Крыма". Будет ли это сухопутная операция или же планируется продолжать действия на Черном море и против Крымского моста, президент Украины не уточнил.

Также Зеленский сообщил британским журналистам, что "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить". По мнению президента, альтернативы усилению мобилизации в Украине нет.