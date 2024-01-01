Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в войне с Россией без помощи США, в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп.

Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве.

По данным издания, британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и сдерживать Россию как минимум еще год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.

В то же время руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя, говорится в статье.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что после выборов президента Соединённых Штатов, в случае своей победы, Трамп назначит преданных ему людей на ключевые должности, что изменит внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины. По оценке источников, Трамп вообще прекратит помощь Украине.

Напомним, на днях США выделили Украине последний в 2023-м году пакет. В него вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Европа не умеет воевать". Также он считает, что РФ получит преимущество, если Запад не сможет нарастить производство оружия.