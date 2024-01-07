Запад не верит в то, что президент РФ Владимир Путин атакует НАТО, поэтому не спешит наращивать помощь Украине.

Об этом пишет в статье для The Telegraph британский военный эксперт, полковник в отставке Ричард Кемп в статье под названием "Уставший Зеленский выглядит слишком слабым, чтобы добиться победы".

Автор обвиняет Украину в отсутствии стратегии после неудачи прошлогоднего контрнаступления.

"У Украины нет четкой стратегии будущего ведения конфликта. Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернет всю свою территорию, захваченную Россией; хотя после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления он, похоже, больше не говорит о сроках", - написал Кемп.

Эксперт считает, что заявлений Зеленского о смещении центра тяжести войны на Крым и Черное море недостаточно для того, чтобы Запад перестал "держать руки в карманах" - то есть предоставлять дозированную помощь.

Автор, побывавший в Киеве, рассказал, что "некоторые политические лидеры" в украинской столице обсуждают идею мирного соглашения, "в котором Россия приняла бы членство Украины в НАТО в обмен на гарантии того, что не будет никаких попыток Украины вернуть себе оккупированную территорию".

По мнению Кемпа, Байден и европейские лидеры "не хотят ничего, кроме такого мирного соглашения, и как можно скорее". Они не верят словам Украины о том, что ВСУ сражаются за всю Европу, которую Россия, по словам Зеленского, атакует в случае победы над Украиной.

"Нет никаких признаков того, что президент США или лидеры Западной Европы действительно в это верят. Если бы они верили, они бы давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия, необходимого ей для победы над Россией", - пишет аналитик.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба признался, что у Украины нет плана Б на случай уменьшения западной помощи.

А нардеп Давид Арахамия говорил, что у командования ВСУ нет плана на следующий год.