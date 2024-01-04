Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - ответил Кулеба на вопрос, что Киев будет делать в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

Также глава МИД Украины уверен в том, что помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".

Напомним, на днях Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину.

Между тем Палата представителей, от которой Белый дом ждет соответствующего решения по вопросу помощи Украине, вернется к работе только 9 января.

Но республиканцы, которые составляют в ней большинство, уже дали понять, что без ужесточения мер по борьбе с миграцией помощь Украине одобрена не будет.

Накануне в Белом доме заявили, что не смогут найти средства для Украины в альтернативных источниках, если Конгресс не согласует запрос о новой помощи Киеву.

В то же время ранее первый вице-премьер Юлия Свириденко говорила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.