"Мы уверены в плане А". Кулеба заявил, что у Украины нет плана Б на случай уменьшения западной помощи
Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - ответил Кулеба на вопрос, что Киев будет делать в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".
Также глава МИД Украины уверен в том, что помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".
Напомним, на днях Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину.
Между тем Палата представителей, от которой Белый дом ждет соответствующего решения по вопросу помощи Украине, вернется к работе только 9 января.
Но республиканцы, которые составляют в ней большинство, уже дали понять, что без ужесточения мер по борьбе с миграцией помощь Украине одобрена не будет.
Накануне в Белом доме заявили, что не смогут найти средства для Украины в альтернативных источниках, если Конгресс не согласует запрос о новой помощи Киеву.
В то же время ранее первый вице-премьер Юлия Свириденко говорила, что Украина имеет план Б на случай задержки в получении средств от иностранных партнеров.