Кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах выведет США из НАТО.

Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию источников из окружения кандидата.

По их данным, Рамасвами в частных беседах неоднократно озвучивал подобное мнение.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Рамасвами Триша Маклафлин отказалась напрямую комментировать, что он будет делать в отношении НАТО, но не опровергла позицию кандидата.

"Вивек Рамасвами серьёзно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости будет переоценивать нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией", - сообщила Маклоклин.

Издание пишет, что если он или другой близкий к его позиции кандидат выиграет выборы, то "дни альянса могут быть сочтены".

Напомним, Рамасвами заявлял, что в случае своей победы на выборах предложит сделку, которая фактически передаст аннексированные части Украины России.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Рамасвами.