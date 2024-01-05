Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис раскритиковал Белый дом за политику по Украине.

На предвыборном мероприятии в штате Айова, которое транслировал телеканал СNN, он заявил, что президент США Джо Байден не может объяснить цель поддержки Украины.

"Байден даже не в состоянии сказать нам, какая в этом конечная цель. Он не говорит об этом", - сказал Десантис.

По его словам, США отправляют "ужасно много денег" в Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам".

"Думаю, что ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь", - сказал один из главных конкурентов Дональда Трампа на выдвижение в президенты от республиканцев.

Десантис добавил, что больше денег для Украины должна выделять Европа, поскольку Россия "является для них большей угрозой".

Ранее мы писали, что Десантис выступил против принятия Украины в НАТО. Он заявил, что такой шаг не принесет пользы безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, по данным The Times, Европа работает над механизмом поддержки Украины в случае прекращения помощи от США.