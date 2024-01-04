США будут поддерживать Украину сколько потребуется, но уже не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы собираемся продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах", — сказал он.

Миллер также отметил, что Киеву придется очень тяжело без дополнительной помощи от Вашингтона. Он выразил надежду, что конгрессмены придут к согласию по этому вопросу.

Ранее в Белом доме заявили, что не смогут найти средства для Украины в альтернативных источниках, если Конгресс не согласует запрос о новой помощи Киеву.

А в Пентагоне сказали, что США придется выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева.