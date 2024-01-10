Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о вероятной войне. Об этом говорится на сайте правительства.

"В Швеции может быть война", - заявил он.

Болин призывает шведов задуматься и подготовиться к такой перспективе.

"Многие говорили об этом до меня, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и чётко: в Швеции может быть война. Я хочу открыть дверь: дверь, которая часто заблокирована и загромождена требованиями и проблемами повседневной жизни. Дверь, которую многие шведы, возможно, держали закрытой всю свою жизнь. Дверь в пространство, где мы встречаемся с важным вопросом: кто вы, если начнется война?" - сказал министр в ходе выступления на конференции по безопасности.

Он призвал власти Швеции "ускорить темпы" подготовки.

"Лучше достаточно хорошее завтра, чем идеальное через пять лет. Мир сталкивается с перспективой безопасности, сопряженной с большими рисками, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", - сказал Болин.

Напомним, 26 декабря комиссия парламента Турции одобрила протокол о принятии Швеции в НАТО.

Ранее опросы показали, что воевать за свою страну готов каждый шестой поляк и немец.