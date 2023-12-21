Опросы показывают, что воевать за свою страну готов каждый шестой поляк и немец. В Германии (население которой - 84,4 млн человек) 17% опрошенных граждан заявили о готовности защитить страну в случае военного нападения.

Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Еще 19% сказали, что "вероятно" готовы защитить страну. 61% - "вероятно" или "ни при каких обстоятельствах" не готовы.

В Польше (38 млн населения) 15% респондентов заявили, что пойдут в армию в случае атаки РФ.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

29% пойдут волонтерами, например в больницу. 25,5% уедут в безопасную часть страны. 22% не будет ничего делать. 15,7% пойдут в армию, но как волонтеры. 11,9% уедут за границу с семьей. 11,6% не знают, что будут делать.

Недавно Путин заявил, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.

Также мы писали о том, в нынешнем виде армия Германии неспособна защитить страну или союзников по НАТО.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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