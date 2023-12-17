Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не собирается воевать со странами НАТО.

Об этом сообщил в комментарии росСМИ.

"У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО", - сказал Путин.

Недавние слова президента США Джо Байдена о том, что Москва может атаковать страны Альянса в случае своей победы в Украине, Путин назвал "полной чушью, и президент Байден это понимает".

При этом российский президент сообщил, что в ответ на вступление в НАТО Финляндии Россия начала воссоздавать Ленинградский военный округ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам США, что их родственников отправят воевать с Россией, если они не выделят деньги на помощь Украине. Такую информацию озвучивали СМИ, хотя официально она не подтверждалась.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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