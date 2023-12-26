Во вторник, 26 декабря комиссия по международным делам парламента Турции утвердила ратификационный протокол о вступлении Швеции в состав НАТО.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber

Предложенный документ будет представлен на голосование в Генассамблее парламента. Дата проведения голосования пока неизвестна.

На собрании Фуат Октай отметил, что Швеция предпринимает меры по противодействию финансированию терроризма. В то же время он отметил, что турецкая сторона пока не видит достаточных результатов в этой борьбе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО в октябре.

Ранее сообщали, что Турецкий парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО до нового года.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО еще в конце марта. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.

По поводу вступления Швеции в Альянс турки долго торговались. Так, летом Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для одобрения заявки Швеции на вступление.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - заявил Эрдоган.