Комиссия парламента Турции одобрила протокол о принятии Швеции в НАТО
Во вторник, 26 декабря комиссия по международным делам парламента Турции утвердила ратификационный протокол о вступлении Швеции в состав НАТО.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber
Предложенный документ будет представлен на голосование в Генассамблее парламента. Дата проведения голосования пока неизвестна.
На собрании Фуат Октай отметил, что Швеция предпринимает меры по противодействию финансированию терроризма. В то же время он отметил, что турецкая сторона пока не видит достаточных результатов в этой борьбе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО в октябре.
Ранее сообщали, что Турецкий парламент может ратифицировать членство Швеции в НАТО до нового года.
Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО еще в конце марта. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.
По поводу вступления Швеции в Альянс турки долго торговались. Так, летом Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для одобрения заявки Швеции на вступление.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС", - заявил Эрдоган.