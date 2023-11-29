Великое национальное собрание (парламент) Турции может принять закон о ратификации членства Швеции в НАТО до конца текущего года.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники и министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Как пишет агентство, министры иностранных дел стран НАТО встретились во вторник в Брюсселе, и Фидан заявил им, что он усердно работает над ратификацией вступления Швеции в Альянс. По его словам, эту тему обсуждают в турецком парламенте.

"Я скажу, что итоги появятся до конца года", - сказал близкий Фидану чиновник.

Некоторые в западном оборонном блоке надеялись, что ратификация Швеции вот-вот завершится и состоится церемония ее вступления в НАТО, добавляет Reuters.

Напомним, парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО еще в конце марта. Турция оставалась последней страной, которая должна была одобрить принятие Финляндии в НАТО.

По поводу вступления Швеции в Альянс турки долго торговались. Так, летом Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие для одобрения заявки Швеции на вступление. По его словам, взамен Анкара хочет присоединиться к Евросоюзу.