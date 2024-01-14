Президент Украины Владимир Зеленский "никогда" не пойдет на заморозку войны с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак на экономическом форуме в Давосе.

Так Ермак ответил на вопрос журналиста CNBS, который сказал, что победа Украины "не очевидна" и спросил, не пора ли пригласить Россию к переговорам, учитывая, что поддержка США переживает кризис, и война в Украине может принять характер замороженной.

"Этот президент, эта команда, мы никогда не примем никакого замороженного конфликта. Это неприемлемо для украинского общества", - ответил глава ОП.

По его словам, "мы надеемся и верим, что голосование за новый бюджет США и за помощь Украине произойдет". Также Ермак "очень позитивно" смотрит на перспективы одобрения 50-миллиардного пакета в Евросоюзе.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США хотят получить от Владимира Зеленского в Давосе "более четкий план войны".

Тем временем глава Минобороны Украины Рустем Умеров на встрече по обсуждению "формулы мира" в швейцарском Давосе предложил создать международную рабочую группу по механизму вывода российских войск из Украины.