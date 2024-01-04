США не верят в готовность президента РФ Владимира Путина к переговорам.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Несмотря на всю ту шумиху, которую я услышал за последние несколько дней о г-не Путине в прессе о том, что он вдруг готов к переговорам, он точно не ведет себя как человек, готовый к переговорам. Он делает все возможное, чтобы попытаться поставить украинцев на колени, поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование был одобрен", – сказал Кирби.

В частности, он упомянул два массированных обстрела Украины. На фронте, по его мнению, силы РФ успеха не имеют.

"Так называемое контрнаступление, которое они собирались начать, они действительно ничего не достигли за последние недели и месяцы", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что Владимир Путин намекает Западу на готовность к переговорам о прекращении огня по линии фронта в Украине.

А перед этим американский "Центр Стимсона" проанализировал, как могли бы выглядеть мирные договоренности Украины, России и Запада.

Между тем в Офисе президента заявили, что мирных переговоров с РФ не будет, а будет "ультиматум", который Москва "примет".