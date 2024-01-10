Западные партнёры "пока не готовы" давать Украине сигналы о заморозке войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Никакого давления со стороны партнёров нет по прекращению нашей защиты. Я бы не сказал о прекращении боевых действий, потому что это всё же наша справедливая защита, прекращении нашей борьбы. Никакого давления нет в отношении замораживания конфликта. Пока нет", - заявил Зеленский.

Ранее украинский президент говорил, что Владимир Путин не закончит войны с соседями, "пока мы все вместе не закончим его".

"Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", - заявил Зеленский.

"Российский президент, пока не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины, вы прекрасно знаете, у кого следующие риски. Приятно ли это слышать? Наверное, нет. Потому что в войне положительного ничего нет", - сказал президент Украины.

Накануне агентство Reuters написало, что, как считает министр обороны Италии, в отношении Украины "пришло время для дипломатии" и переговоров. Он считает, что РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется ему менее бескомпромиссной, чем раньше.