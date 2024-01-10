Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не закончит войны с соседями, "пока мы все вместе не закончим его".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Литве.

"Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", - заявил президент.

Он считает возможным, что после Украины РФ вторгнется в страны Балтии и Молдову.

"Российский президент, пока не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины, вы прекрасно знаете, у кого следующие риски. Приятно ли это слышать? Наверное, нет. Потому что в войне положительного ничего нет", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы Вильнюс. На ближайшие дни у него запланирован визит по Прибалтике: Литва, Латвия и Эстония, где он встретится с лидерами этих стран, чиновниками, журналистами.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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