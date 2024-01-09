Сегодня, во вторник, 9 января, президент Украины Владимир Зеленский записал своё традиционное вечернее обращение.

Основное из сказанного президентом:

1. Зеленский сообщил о заседании Ставки со всеми командующими и рядом министров по вопросам производства и поставок боеприпасов. При этом он заявил, что российский ВПК "тормозит".

2. Рассказал о телефонных разговорах с президентами Польши и Румынии, а также с премьером Бельгии - о евроинтеграции Украины, поставках Киеву истребителей F-16 и о вступлении Украины в НАТО.

Ранее Ермак подтвердил анонсированную Зеленским встречу по украинской формуле мира в Давосе.

Война в Украине идёт уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

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