Во вторник, 9 января, в Украине идет 685-й день войны.

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9 января

12.58 Полиция публикует видео первых минут после прилета в Новомосковске Днепропетровской области.

Правоохранители сразу принялись помогать раненым жителям дома, который находится напротив места прилета.

Рядом с этажкой видны руины, охваченные огнем.

12.22 Обстановка в Авдеевке. 7 января. Звуки боя и постоянных взрывов.

12.17 Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH строит в Западной Украине центр технического обслуживания своей военной техники.

Об этом сообщил в Х депутат Бундестага Маркус Фабер и опубликовал фото на фоне этого предприятия.

Там будут ремонтироваться танки Leopard 1A5, инженерная и противоминная техника WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковые установки ПВО IRIS-T SLS.

«Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», - пишет Фабер.

11.42 Об угрозе применения баллистического оружия на юге предупреждают Воздушные силы.

11.14 В пгт Великий Бурлук Купянского района авиабомбами повреждены складские помещения предприятия и дом культуры.

Об этом сообщает харьковская прокуратура и публикует фото последствий.

10.15 Воздушные силы не подтверждают сбитие "Шахеда" с реактивным двигателем.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел – пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал Shahed-238, черного цвета. После этой демонстрации у нас начали обычные БпЛА перекрашивать в черный цвет оккупанты", – заявил спикер Воздушных Сил Игнат.

Он отметил, что если такие дроны действительно появятся, это будет «мини крылатая ракета», потому что боевая часть там не может быть большой из-за нагрузки самого двигателя.

10.03 В Раде зарегистрированы пять разных версий законопроекта о мобилизации, сообщает нардеп Железняк.

Первый, самый резонансный, подал Кабмин, остальные альтернативные - депутаты.

Сегодня последний срок подачи законопроектов и на комитетах можно начинать их рассматривать.

Сейчас правительственный законопроект обсуждают на закрытом заседании спикера с фракциями, а вскоре начнется заседание комитета по вопросам обороны, где по нему будет принято решение.

"При том, до сих пор неизвестно, какое оно будет", - пишет Железняк.

09.24 Очередное видео "транспортной" мобилизации в Одессе.

«Пакуют мужиков не по-детски. Остановили трамвай, всех выгружают. Уже полный автобус напаковали и еще хотят», - рассказывает автор видео.

09.10 23-летнего украинского пилота МиГ-29 с позывным Blue Helmet звали Владислав Залистовский.

Он погиб во время выполнения боевого задания, сообщает его товарищ Тондюр Филипп (Air Fighter).

Владислав родился в городе Малин Житомирской области. В 2021 году окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Он был одним из тех, с кем я бы выполнил любое задание с уверенностью, что он меня не оставит в трудной ситуации, что было и по военному делу и по жизни в целом! Владислав погиб, защищая наше небо, хотя ему было всего лишь 23, только вдумайтесь в эту цифру 23 года, а он был пилотом боевого самолета МиГ-29 и имел на своем счету уже десятки боевых вылетов", - написал Филипп.

08.38 В Хмельницком нашли тело третьего погибшего после вчерашнего ракетного удара.

Об этом сообщил замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он также заявил, что разбор завалов на пораженном ракетой объекте закончен.

08.07 За минувшие сутки в Херсонской области силы РФ совершили 41 обстрел, выпустив 182 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БпЛА.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Есть попадания в жилые кварталы населенных пунктов области.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения не было.

08.00 Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года.

07.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений.

Всего враг нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершил 35 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отбиты 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

07.32 После полуночи россияне ударили из артиллерии по Марганцу Днепропетровской области.

Повреждены пять многоэтажек и два автомобиля. О пострадавших не сообщается.