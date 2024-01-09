Анализируем итоги 685-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за минувшие сутки продвинулись вблизи Донецка и в Запорожской области, сообщает американский Институт изучения войны.

Судя по кадрам с привязкой к местности, которую идентифицировали эксперты, войска РФ находятся на восточной окраине села Георгиевка к западу от недавно захваченной Марьинки. Там же они перешли речку Осыковая.

"Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили две церкви в Георгиевке", - говорится в сводке Института.

Также, по его данным, российские войска "незначительно продвинулись к западу от Вербового". Россияне же пишут о захвате ряда опорных пунктов в районе Работино (Украина этого не подтверждала).

По поводу Авдеевки сообщается о продолжении боев у Степного. Также сам город постоянно подвергается обстрелам.

Западные СМИ продолжают рассказывать о проблемах ВСУ на фронте. New York Times со ссылкой на командира разведки 117-й бригады ВСУ пишет, что у ВСУ достаточно оружия, но не хватает людей.

Издание также приводит рассказ украинских военных, которые говорят об активизации российских атак.

"Атаки РФ были настолько интенсивны на участках центрального и восточного флангов, что действовать вблизи линии фронта никогда не было так опасно", - говорят бойцы ВСУ.

Также в публикации говорится, что солдаты РФ начали использовать различные уловки – в частности, проигрывают записи со звуком атаки дронов. Они хотят заставить украинцев думать, что на них сейчас наступают, тем самым подталкивая бойцов ВСУ покинуть окопы и раскрыть свои позиции.

Использование Россией FPV-дронов вынуждает ВСУ бросать технику в прифронтовых зонах и передвигаться пешком.

Также ВСУ сегодня снова заявили о дефиците зенитных управляемых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot.

"Дефицит зенитных управляемых ракет понятно, что есть, никто этого не скрывает. Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны", — сказал Игнат в эфире телемарафона.

Он заявляет, что ВСУ потратили немало ракет на отбитие трех последних массированных российских атак 29 декабря, 2 и 8 января.

Тем временем Украина применяет дроны по РФ. В российском городе Орел один дрон-камикадзе атаковал резервуар на территории нефтебазы, а второй - объект "Орелэнерго".

Мобилизация

Сегодня профильный комитет Рады по обороне и разведке должен был вынести свой вердикт по поводу законопроекта о мобилизации, который был внесен Кабмином. Но решения так и не приняли, перенеся вопрос на завтра.

При этом депутаты говорят, что к документу возникло огромное количество вопросов.

Мы уже публиковали их перечень от экспертного управления Верховной Рады. Также вчера часть проблемных моментов озвучила глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. По ее словам, комитет "выявил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам", и Минобороны "согласилось с высказанными замечаниями".

Предложения комитета по правкам:

1. Отказаться от возложения на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в военкоматы. ОМС могут обеспечивать транспорт, но не применять принуждение. Однако обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, каким это должно происходить, может порождать произвол.

2. Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и т.п. Руководитель ТЦК не должен иметь возможность вносить кого-либо в реестр на следующий день после неявки (неявка может быть по уважительным причинам), а кого-то "не замечать" месяцами. Ограничивать права можно после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться на вызов.

3. Убрать право районных (городских) комиссий направлять для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по собственному усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

Также, по словам Радиной, в законопроекте нужны меры по преодолению коррупции в медкомиссиях.

У других депутатов есть претензии не только к вопросам коррупции, но и вообще к каждой второй статье предложенного Кабмином законопроекта. Поэтому он требует существенной доработки, заявила член профильного комитета Рады Соломия Бобровская.

По ее словам, среди прочего законопроект предусматривает увеличение штрафов, ужесточение уголовной ответственности, возможность задерживать человека от трех часов до трех суток для выяснения его персональных данных.

"Мы знаем, как это случается, и знаем эти очень частые похищения с улиц, которые являются незаконными. И за это не несут, к сожалению, сотрудники ТЦК ответственности", — сказала Бобровская.

Но проблема в том, что в реальности похищения производят и без всяких законов. И вряд ли они прекратятся в случае исключения данной нормы из проекта документа.

Уличная мобилизация вообще ужесточается без всяких законодательных изменений. В Одессе, например, с недавних пор начали внедрять "транспортную" мобилизацию, когда останавливают троллейбус или трамвай, перекрывают выходы и начинают "обилечивать" мужчин.

За последние два дня было уже как минимум три таких случая, судя по видео, которые распространяются в местных телеграм-каналах. Пассажиры в заблокированном электротранспорте реагируют на военкомов весьма экспрессивно.

Почему ВСУ не пошли на Крым осенью 2022 г.

Сегодня в США вышла статья, которая проливает свет на вопрос, давно интересующий многих: почему Киев не попробовал перерезать сухопутный коридор в Крым осенью 2022 года, а вместо этого решил наступать на менее значимом в стратегическом отношении харьковском направлении?

Как пишет в своей книге главный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов, планы такого наступления были, но их сорвали США.

По данным издания, главком Залужный хотел провести контрнаступление на юге с целью выхода к границам Крыма еще в 2022 году, однако против этого выступили американские партнеры.

"Если бы он сделал это вовремя, это могло бы изменить ход войны, как в лучшую, так и в худшую сторону", - пишет Business Insider.

План был тот же, что и годом позже: прорваться через Запорожскую область и разорвать сухопутный коридор РФ, чтобы изолировать российские войска в Крыму. Но до того, как РФ построила там защитные линии.

Эту идею называют смелой и даже рискованной, но в итоге она так и не была реализована. Западным партнерам ее озвучивали Залужный и Зеленский. Тогда главком не просил у США бронетехнику, а только 90 дополнительных гаубиц и артиллерийские боеприпасы.

"Но на момент планирования Украина еще не продемонстрировала наступательных способностей, и американские чиновники были против плана Залужного. Существовали опасения, что продвижение от Бердянска к Мелитополю и вниз к Азовскому морю может создать уязвимые места на линии фронта, особенно учитывая неуверенность в том, сможет ли Украина скоординировать бригады для эффективного наступления", - пишет BI.

С точки зрения США "провал был вероятен, а его последствия потенциально катастрофичны" - вплоть до захвата Запорожья и Днепра. И тогда Вашингтон настоял, что нужно сосредоточить силы на освобождении Херсона. Как говорит источник, потому что у ВСУ не было обученного персонала и снаряжения.

"Мы думали, что если они откусят больше, чем смогут прожевать на юге, то их просто разгромят", - говорит собеседник Трофимова в Пентагоне.

Залужный с этим не согласился и ответил американцам, что Украина "должна атаковать там, где надо, а не там, где можно". Но поскольку США контролировали большую часть военной помощи Украине, спорить было не о чем, и была сделана ставка на Херсон.

Но если представить, что план наступления на юг в августе-сентябре 2022 года был бы утвержден, то ход войны мог быть кардинально иной.



Напомним, в конце августа украинские войска в 2022 году начали наступление на правом берегу в Херсонской области, где российские войска ждали их, подготовив оборону, а потому прорывов там не произошло, а начались затяжные бои, которые закончились в начале ноября тем, что российские войска довольно организовано, забрав почти всю технику, отступили на левый берег Днепра из-за того, что плацдарм на правобережье было трудно удерживать вследствие постоянных ударов ВСУ по переправам через реку. Это стало, безусловно, большой победой Украины и поражением России, но не ее разгромом. Армия РФ заняла оборону по левому берегу Днепра. Контроль над сухопутным коридором в Крым россияне сохранили.



В начале сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области. Россияне его здесь не ждали и к нему не готовились, а потому ВСУ быстро прорвали оборону и освободили обширные территории. Несмотря на оглушительный информационно-политический эффект, военно-стратегические последствия этого успеха были незначительными. Российские войска отошли, не попав в окружение, и вскоре смогли стабилизировать фронт по линии Сватово-Кременная. В целом для хода войны харьковская наступательная операция ВСУ не стала переломом.



А вот у так и не состоявшегося в 2022 году удара на юг с целью выхода на границу Крыма последствия могли бы иметь стратегический характер.



Если бы тогда удалось успешно осуществить эту операцию, то был бы перерезан сухопутный коридор в Крым, одновременно оказалась бы в огромном котле сильнейшая группировка армии РФ в Херсонской области как на левом, так и на правом берегу. Украина смогла бы наносить удары по логистике в Крыму, фактически изолировав полуостров. В общем, сделать все то, что ВСУ планировали осуществить в 2023 году, но не смогли из-за мощнейших линий обороны россиян и их хорошей подготовки к обороне.



В 2022 же году никаких мощных линий обороны там не было. Основная часть южной группировки российских войск находилась на правом берегу Днепра и быстро ее перебросить не смогли бы, учитывая постоянные удары по переправам. По свидетельству российских военкоров, оборона РФ в Запорожской области была тогда даже слабее, чем в Харьковской.



Поэтому вероятность успеха ВСУ в наступлении на юге в 2022 году была намного выше, чем в 2023-м. И последствия для РФ прорыва украинских войск были бы катастрофическими. В начале сентября еще никакой мобилизации в России не было. Резервы были на исходе. И Москва в случае выхода украинской армии к границам Крыма была бы вынуждена соглашаться на мир на условиях Украины либо поставить ультиматум, пригрозив использовать ядерное оружие.



Но, как видим, если верить западным журналистам, американцы наложили "вето". Причем, с учетом ядерного фактора не исключено, что Вашингтон сознательно "отменил" наступление ВСУ на Крым, чтобы не доводить дело до угрозы мировой войны.



Так или иначе, но Россия, благодаря тому, что ВСУ сконцентрировали свои силы для ударов по менее опасным для РФ направлениям в Херсонской и Харьковской областях, получила время для проведения мобилизации, укрепления армии, перезапуска военной промышленности и других действий, которые и предопределили в 2023 году неудачу украинского наступления.

Встречи с "глобальным Югом"

В прошлом месяце состоялась секретная встреча Украины, "Большой семерки" и нескольких стран глобального Юга, на которой продвигалась украинская "формула мира", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, встреча не принесла значительного прогресса для Украины.

"Попытки западных союзников убедить страны глобального Юга поддержать подход Киева (требование возвращения к границам 1991 года и отказ от любых компромиссов по этому вопросу с РФ - Ред.) терпят крах", - пишет Bloomberg.

На встрече Украина и ее союзники "продолжали сопротивляться призывам стран глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией".

Это мероприятие состоялось 16 декабря в Эр-Рияде. Там присутствовали высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции, а вот Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты не прислали своих представителей.

Вскоре Украина получит еще одну возможность провести переговоры с этими государствами на встрече в Давосе - ее на 14 января анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Она уже будет, судя по всему, не тайной.

Ранее подобные встречи советников проходили в Копенгагене, в Саудовской Аравии и на Мальте. Но они не привели пока к согласованию каких-либо конкретных действий.

Однако, как видим, Украина и западные союзники регулярно их проводят. Что может указывать на то, что данный формат рассматривается перспективным с точки зрения вероятного урегулирования конфликта в будущем - когда все стороны будут к этому готовы. В этом случае страны "глобального Юга" смогут в теории выступить посредниками между Киевом и Москвой.

Впрочем, пока "глобальный Юг" тоже разделен на фракции. Его наиболее влиятельный представитель - Китай - уже несколько раз игнорировал указанные встречи.

У Пекина свои глобальные противоречия с Западом, которые сейчас становятся ключевыми для определения многих процессов в мире. В том числе и касательно ситуации в Украине, так как Россия для Пекина в нынешних условиях становится все более важным союзником.

Суть этих противоречий описало агентство Bloomberg. Оно указывает, что Китай ударными темпами инвестирует в развитие промышленного производства, что усиливает его позиции на мировом рынке - но может вызвать и жесткое противодействие со стороны Запада.

На фоне проблем на рынке недвижимости тремя новыми драйверами роста КНР стали электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии. И такая стратегия позволяет Китаю избежать рецессии (аналогичной той, что произошла в США в 2008 году, когда там рухнул рынок недвижимости), а также быстро укрепляет его позиции на мировых рынках (хотя Китай и до этого был безусловным лидером в мировом промышленном производстве).

Однако это рискует вызвать объявление Китаю торговой войны со стороны западных стран, которые проигрывают китайцам конкуренцию на рынках промышленных товаров.

Так, в ЕС уже было инициировано расследование в отношении китайских электромобилей, которые обогнали на местном рынке машины и американских, и европейских производителей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "избыточные мощности Китая" в некоторых отраслях способны подорвать европейскую промышленную базу. Подобное заявление сделала и американский министр финансов Джанет Йеллен.

Как известно, в прошлом веке Первая мировая война стала следствием обострения глобальной конкуренции мировых держав за сферы влияния, колонии и рынки сбыта. Восходящая промышленная сверхдержава того времени Германия бросала вызов прежним великим колониальным империям - Британии и Франции.

К чему приведет нынешнее торгово-экономическое противостояние между быстро наращивающим свои промышленные мускулы Китаем и странами Запада - пока вопрос открытый. Не обязательно к войне. Договоренности всегда возможны. Но пока они не достигнуты, именно эти глобальные противоречия будут оказывать все большее влияние на ситуацию в мире, обостряя очень многие процессы в самых разных точках планеты.