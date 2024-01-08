Главное научно-экспертное управление Верховной Рады жестко раскритиковало проект изменений в закон о мобилизации.

Исходя из заключения, в случае принятия закона в таком виде будет нарушен целый ряд норм действующего законодательства, а новые полномочия ряда органов власти и институций будут нереализуемы из-за того, что не выписан их механизм. Среди основных замечаний к проекту.

1. Законом планируется наделить местное самоуправление и местные органы власти полномочием обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и воинские части. Однако, как отмечает ГНЭУ, в редакции проекта отсутствуют предписания, которые бы ответили на вопрос, каким образом (что именно уполномочены делать) органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы обеспечивать прибытие граждан на сборные пункты и военные части.

2. К полномочиям военно-гражданских администраций предлагается отнести предоставление им и получение от них информации, документов и материалов, необходимых для исполнения полномочий по вопросам мобилизации и демобилизации. ГНЭУ пишет, что положения Конституции Украины, правовые позиции Конституционного Суда Украины по официальному толкованию права на личную и семейную жизнь, а также практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению дел о нарушении права на частную и семейную жизнь не допускают сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только "в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека".

3. Проект предлагает внести изменения в специальные законодательные акты и предусмотреть требование обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы для назначения на должности государственной службы. Такое предложение, по мнению ГНЭУ, несколько сомнительно. Например, лица с инвалидностью и другие, имеющих серьезные проблемы со здоровьем, которые априори исключают возможность прохождения базовой общевойсковой подготовки или военной службы, будут лишены права назначаться на должности в госслужбе.

4. ГНЭУ отмечает, что весьма сомнительна идея законодательно урегулировать сроки проведения замены (ротации) военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боях. Вопрос ротации военнослужащих во время военного положения очень уязвимый, поскольку возможность ее проведения зависит от многих факторов и конкретной обстановки (спонтанность военных (боевых) действий, перегруппировка войск) противника, наличие человеческого ресурса для замены и т.д.), "учесть которые в законодательном акте не представляется возможным".

5. Проект устанавливает обязанность граждан "проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего ТЦК". ГНЭУ напоминает, что для применения методов диагностики, профилактики и лечения необходимо информированное согласие пациента. Пациент имеет право отказаться от лечения. Поэтому норма в проекте может быть расценена как ограничение прав граждан, связанных с состоянием их здоровья.

6. ГНЭУ раскритиковало норму о том, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления, обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения. Как пишет управление, это положение выписано таким образом, что граждане должны появляться в ТЦК и уточнять свои учетные данные каждый раз через 20 дней со дня продления мобилизации.

7. Критике подверглось расширение полномочий полицейских к гражданам Украины от 18 до 60 лет в период проведения мобилизации (кроме целевой) предъявить военно-учетный документ. Эта норма может быть расценена как неправомерная, говорит ГНЭУ.

8. Проектом закладываются основания для призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, государственных служащих, других работников и должностных лиц, работающих в органах государственной власти, других государственных органах. Так как количество забронированных военнообязанных, которые работают в органах местного самоуправления, вообще не определено, есть риски, что 100% работников органов местного самоуправления будут отправлены на военную службу.

9. ГНЭУ раскритиковало запрет на пользование и распоряжение средствами, имуществом и прочими ценностями, который хотят установить для уклонистов. Управление напомнило положения статьи 41 Конституции о том, что право собственности является нерушимым и никто не может быть лишен права собственности. ГНЭУ также напоминает, что согласно Гражданскому кодексу, ограничение прав клиента по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счету, не допускается, кроме случаев ограничение права распоряжения счетом по решению суда. "Непонятно каким образом банковскими счетами военнообязанных смогут пользоваться члены их семей, как военнообязанные будут платить налоги, платить коммунальные услуги и т.д. Кроме того, в проекте нет обязанностей банков и небанковских финансовых учреждений по поводу упомянутых ограничений, в проекте отсутствуют изменения в соответствующее финансовое законодательство", - говорится в выводе ГНЭУ.

10. ГНЭУ раскритиковало идею обязать полицию оповещать военнообязанных о мобилизации. Согласно Резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы "полицейский должен продолжать выполнять свои задачи по защите граждан и собственности под время войны и враждебной оккупации в интересах гражданского населения. В связи с чем он не может иметь статуса "стороны конфликта"…", говорит ГНЭУ. Тогда как оповещение военнообязанных и резервистов возлагается на органы военного управления. "В связи с этим распространение на полицейских обязанностей, связанных с осуществлением оповещения военнообязанных и резервистов во время мобилизации… при существующей законодательной базе и при необходимости адаптации законодательства Украины к европейскому, не представляется возможным", - говорит ГНЭУ.