Изменения в мобилизации будут касаться, в том числе, мужчин за границей.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в эфире телеканала "1+1".

По его словам, в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины.

Чернев добавил, что по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

Напомним, 4 января в Раде начали рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Ранее сообщалось, что украинцев за границей, которые не встанут на воинский учет, могут лишить права на консульские и банковские услуги.

Опрошенные "Страной" банкиры прогнозировали отток средств со счетов населения в случае принятия законопроекта о мобилизации в нынешней редакции, которая предусматривает введение санкций в отношении нарушителей воинского учета в виде ограничения права распоряжаться средствами.

Также предполагается, что мужчины, выехавшие из Украины, должны будут пройти "идентификацию" и получить свидетельство воинского учёта, где будет указано, подпадает ли человек под мобилизацию.