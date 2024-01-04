Комитет Верховной Рады по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщила в четверг, 4 января, народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, заседания будут проходить три дня в закрытом режиме.

Ранее в Раде и на Банковой заявили, что законопроект о мобилизации будет изменен.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что текущий законопроект о мобилизации нарушает Конституцию, и Минобороны согласилось его переписать.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации. По его словам, "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить".

Мы анализировали, к каким переменам в Украине может привести скандал с законопроектом по мобилизации.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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