В Украине предлагают рассмотреть вариант мобилизации "через лотерею или жеребьёвку".

Об этом написал экс-министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Фейсбук.

"Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации - через лотерею или жеребьёвку. Государство случайно извлекает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни мобилизуются, другие нет. И так поступает для каждой волны мобилизации", - написал Милованов.

Комментарии пользователей соцсети по поводу предложения экс-министра в основном жёстко негативные.

Ранее в Украине предложили освободить от мобилизации работников с большой зарплатой.

По имеющимся данным, власти рассматривают внедрение дополнительного критерия при призыве на службу - объема уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или с дохода. Наличие этой идеи в подобном формате на условиях анонимности также подтвердили четыре собеседника из двух фракций в Верховной Раде и консультант офиса Зеленского.

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