Украинских энергетиков проверят на правомерность выдачи брони от мобилизации.

Об этом сообщает Минэнерго.

Был выявлен факт злоупотребления бывшим советником министра энергетики, которого для уклонения от службы зачислили на работу в "Черкассыоблэнерго", которую он игнорировал, получая зарплату.

"В результате с апреля по декабрь работник не выполнял своих обязанностей, хотя получал заработную плату, а также получил временную отсрочку от мобилизации" - говорится в сообщении.

Делом занимается прокуратура. Минэнерго поручило всем энергокомпаниям проверить своих сотрудников.

"Уверены, что досадный случай получит соответствующую оценку правоохранительных органов. Минэнерго отмечает, что этот инцидент не характеризует всех энергетиков страны, многие из которых сейчас защищают государство в рядах ВСУ, а другие держат энергетический фронт, круглосуточно выполняя свою сверхсложную работу", - отметили в Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине могут освободить от мобилизации работников с большой зарплатой. Сейчас бронирование доступно только работникам предприятий со статусом "критически важных". Детальнее можете прочитать в нашем материале.