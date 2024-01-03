В Одессе из-за мобилизации мужского населения возникла нехватка водителей автобусов, поэтому власти хотят набирать и обучать вождению женщин.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов во время тестирования нового трамвая, передает "Суспильне".

"У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели бы научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало — кто призвался и пошел защищать наше государство", – сказал Труханов.

Сейчас из 18 необходимых водителей есть только семь. Городу передали десять автобусов немецкие партнеры, также идут переговоры о поставке автобусов со Стамбулом.

Ранее мы писали, что украинские шахты впервые разрешили работать женщинам под землёй из-за нехватки персонала. Например, в ДТЭК около 3 тысяч из 20 тысяч (15%) работников холдинга мужского пола участвуют в боевых действиях.

Мы также во отдельном большом материале разбирались, как воинский учет влияет на рынок труда. Одно из главных последствий - это как раз нехватка кадров на многих предприятиях.