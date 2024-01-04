В четверг, 4 января, в парламентском комитете начали рассматривать законопроект об ужесточении мобилизации. Главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров заявили, что усиление мобилизации - это "объективная составляющая войны".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Не будет усиления - некому будет защищать государство. В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убирать антиконституционные положения", - пишет депутат по первым итогам заседания.

8 января комитет должен будет вынести решение по поводу дальнейшей судьбы законопрооекта.

Ранее мы сообщали, что комитет Верховной Рады по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации. Заседания будут проходить три дня в закрытом режиме.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации. По его словам, "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить".

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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