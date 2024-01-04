Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на обсуждении закона о мобилизации в Верховной Раде заявил о тяжелой ситуации с личным составом у ВСУ.

Слова главкома цитирует издание NV.

"Мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тысяч и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тысяч. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите", - заявил Залужный.

Также, по данным издания, главком ВСУ выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

"Он говорит: это армия для плохих людей? Это не так", - пишет издание со ссылкой на источники в Раде.

Напомним, в четверг, 4 января, в парламентском комитете начали рассматривать законопроект об ужесточении мобилизации. Главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров заявили, что усиление мобилизации - это "объективная составляющая войны".

8 января комитет должен будет вынести решение по поводу дальнейшей судьбы законопроекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии альтернативы усилению мобилизации. По его словам, "мобилизации украинского общества и мира" сегодня нет, "это нужно изменить".