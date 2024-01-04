На заседание комитета Рады по обсуждению законопроекта о мобилизации прибыли Залужный и Умеров
На заседание комитета Верховной Рады по обороне и разведке, где обсудят законопроект о мобилизации, приехали главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Об этом сообщил народный депутат Давид Арахамия.
По его словам, обсуждение резонансного законопроекта вместе с военными продлится несколько дней.
Ранее нардеп Марьяна Безуглая сообщала, что заседания по рассмотрению законопроекта о мобилизации будут проходить три дня в закрытом режиме.
Напомним, на днях в Раде и на Банковой заявили, что законопроект о мобилизации будет изменен.
Также омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что текущий законопроект о мобилизации нарушает Конституцию, и Минобороны согласилось его переписать.
Об этом заявил и спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, документ будет доработан.
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