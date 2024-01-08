Законопроект об ужесточении порядка мобилизации, зарегистрированный 25 декабря Кабинетом министров, может быть возвращен правительству на доработку.

Об этом заявил в интервью Radio NV секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Рады Роман Костенко (фракция "Голос").

По его словам, в ходе долгого обсуждения законопроекта в "оборонном" комитете с участием политического и военного руководства страны выяснилось, что ряд министров, участвовавших в заседании, "были не согласны с теми нормами, которые уже есть в этом законопроекте".

Это, несмотря на то что документ вышел из Кабмина.

Костенко не уточнил, кто именно это был, но дал понять, что некоторые пожелания учтутся. Например, снятия "брони" с полицейских пока не планируется.

Как утверждает Костенко, пока не удалось прояснить вопросы об украинцах за рубежом, так как МИД не прислал своего представителя в комитет.

"Там [предлагали] ограничить им консульские услуги или еще что-то в этом виде. А мы спрашиваем: а как это будет выглядеть? А никто не пришел из Министерства иностранных дел. И мы не можем принять решение, потому что сейчас зовем кого-то из представителей, потому что сказали, что выписывало эту норму Министерство иностранных дел. И они должны объяснить, как это будет выглядеть, например, когда мы ограничим какие-то консульские услуги. И теперь у нас сразу вопрос: а можно ли ограничивать консульские услуги в соответствии с международным правом? Это должны нам объяснить. Мы не можем принять решение, хорошо это или плохо", - говорит Костенко.

Много вопросов у членов парламентского комитета вызвало предложение относительно возможности призыва людей с 3 группой инвалидности. Как утверждает секретарь Костенко, по предложению Минздрава хотят убрать из "мобилизационного" законодательства понятия "инвалидность" и "ограниченно годный". А будет только "годный" и "непригодный". "То есть человек приходит на ВВК (военно-врачебная комиссия - Ред.), непригодный не идет в армию. Есть люди, которые могут выполнять какие-то обязанности, они идут", - говорит Костенко.

Исходя из этого, пересматривается список диагнозов, подпадающих под 3 группу инвалидности. На заседании приводились примеры, что инвалиды этой группы могут выполнять ряд военных задач, что делает их пригодными к службе.

"На комитете присутствовал [глава комитета по вопросам здоровья нации] Радуцкий. Обсуждали то, чтобы они набросали список примерный, как мы можем это вставить в подзаконные акты, для того, чтобы можно было определять: если у тебя такая болезнь, ты уже автоматически не попадаешь под мобилизацию", - сказал Костенко.

Еще один вывод из заседаний комитета: власть пока отказывается от идеи освобождения от армии мужчин, которые официально имеют высокие зарплаты.

По словам Костенко, в Офисе президента действительно рассматривали такую инициативу, но отказались, "поняв, какие будут последствия". При этом участвовавший в заседаниях "оборонного" комитета некий замминистра экономики ответил на вопросы депутатов, что идея "серьезно не рассматривается".

"Я думаю, что норма не является проходной, и она является несправедливой, как минимум", - сказал Костенко.



В целом он прогнозирует, что законопроект по итогам всех обсуждений будет "достаточно существенно" изменен.

"Он может быть возвращен правительству на доработку через голосование в зале или же проголосован в первом чтении. То, что я сейчас вижу: в коалиции будут пытаться провести его в зале до первого чтения, чтобы потом во втором чтении исправить те вопросы, с которыми многие депутаты не согласны", - говорит секретарь "оборонного" комитета.

9 января (то есть, уже завтра) комитет вынесет решение с рекомендациями относительно резонансного проекта.

К слову, подано уже четыре альтернативных законопроекта, которые комитет также должен рассмотреть.

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