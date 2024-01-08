Национальный банк Украины готов принять участие в обсуждении законопроекта о мобилизации, который предполагает в частности блокировку банковских счетов уклонистов.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что вопросы мобилизации не входят в компетенцию НБУ, поскольку это вопросы Кабмина, Минобороны и Генштаба. Но поскольку Кабмин предложил блокировать счета уклонистов, Нацбанк готов включиться в обсуждение, и эта дискуссия "выведет нас на оптимальный вариант формулировок законопроекта".

Позиции НБУ по данному вопросу он не озвучил.

Ранее банкиры заявляли, что блокировка счетов, согласно данного законопроекта может привести к серьёзным проблемам для банковской системы. Они предполагают, что это может вылиться в проблемы для финансовой устойчивости банковской системы, а в случае усугубления - в закрытие банков.

Мы также сообщали, что помимо блокировки счетов, в законопроекте про мобилизацию рассматривается призыв инвалидов и снижение возрастной планки военнообязанных.