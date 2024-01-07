Центр по борьбе с фейками при Министерстве культуры опроверг слухи о том, что украинцам за границей перестанут продлевать загранпаспорта.

Напомним, в гуляющем по Сети документе говорится, что теперь вместо загранпаспорта мужчинам от 1960 до 2006 годов рождения, находящимся за рубежом, станут выдавать временные проездные документы для возвращения в Украину.

Бумага публикуется со ссылкой на инструкции от украинского госпредприятия "Документ" с пометкой "для служебного пользования".

В Минкульте заявили, что то, что публикуют в сети - "некачественная подделка".

"ГП "Документ" не имеет полномочий по оформлению "временных проездных документов для возвращения в Украину" - этим занимаются дипломатические представительства или консульские учреждения", - говорится в опровержении.

Также ведомство заявляет, что "подписавший" фальшивку гендиректор "Документа" Владимир Швачка отстранён от должности с конца 2023 года, а публикуемое распоряжение датировано началом января. То есть подписать он его не мог.

Кроме того, некорректно указаны даты годов рождения. Так, "мужчинам 1960 года рождения сейчас 63-64 года, 2006-го - 17-18. А призыву подлежат только мужчины от 27 до 60 лет", - заявили в центре по борьбе с фейками.

Ранее появилось видео огромных очередей украинцев за паспортами в Варшаве, Кракове и Братиславе - беженцы спешили оформить новые документы на фоне грядущего закона о мобилизации.

Мы также сообщали, что украинцы призывного возраста за границей смогут получить паспорт только по предъявлении военно-учётных документов.