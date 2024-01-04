Получение тезисов выступлений за границей народными депутатами от Министерства иностранных дел Украины не является ограничением их деятельности.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Стефанчука, вопрос получения тезисов от МИД, вступивших в силу в распоряжении относительно зарубежных командировок, "вызвал большой шквал обсуждений".

"Хочу напомнить, что в период военного положения очень важен one voice от государства. И те, кто критикуют это, выезжая в командировку, все равно получают такие тезисы, потому что такая государственная политика", - пояснил он.

Стефанчук отметил, что депутаты при таких поездках за границу "могут говорить от себя что угодно".

"Но по основным вопросам (оружие, финансы, помощь Украине, санкционная поддержка) мы все должны выступать одним голосом. И именно для этого такие тезисы должны предоставляться", - подчеркнул председатель ВР.

Также спикер добавил, что в распоряжении "четко предусмотрено", что нардеп должен получить эти тезисы или согласовать свои "для того, чтобы иметь one voice".

"Если депутат действует врозь с позицией Украины, то имеет ли право такой депутат представлять парламент в международных отношениях? Есть большие сомнения", - отметил Стефанчук.

Ранее стало известно о распоряжении руководства Рады, согласно которому народных депутатов могут не выпустить за границу, если они не получили инструктажа в МИД.

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