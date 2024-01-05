В соцсети ТикТок появляется все больше видео о том, что накануне Нового года на границе Украины усложнился выезд мужчин, имеющих на это основания.

"Пограничники развернули нас безжалостно, цинично. Сказали, что нужно иметь отсрочку от военкомата. Сейчас нарушаются права людей, которые имеют законные основания на выезд за границу, имея красное удостоверение многодетной семьи. Никакого нормального объяснения мы так и не получили, никакого письменного отказа не выдают, только одна перечеркнутая бумажка с номером машины и написано: "Возвращен в Украину". До таможни мы стояли в огромной очереди, возвращали автобусы. Доходит до того, что из автобуса выгоняют мужчин, они со своими торбами стоят на проезжей части, только тогда автобус едет дальше", – рассказала жена многодетного отца.

По словам еще одного пользователя ТикТок, на данный момент "более или менее начали пропускать мужчин с 3-й группой инвалидности, для выезда по системе "Шлях" очень долгая проверка, а многодетных отцов выпускают через раз".

"Поэтому если едете, рассчитывайте, что может не быть 100% гарантии пересечения границы. Я звонил на горячую линию (ГПСУ), мне говорят, что никаких изменений в правилах пересечения границы не происходило, но они берут во внимание, что есть много поддельных документов, поэтому запрашивают дополнительную проверку, а это наличие отсрочки от ТЦК. Получил информацию от людей, что они обращались в ТЦК, и им говорили, что таких справок у них нет, но если люди хотят, могут пройти медкомиссию и станут на учет", - объяснил мужчина.

При этом, как сообщают пользователи, оформление отсрочки занимает немало времени - как минимум 1,5 месяца. Кроме того, у многих возникает вопрос к процедуре оформления отсрочки, а именно: зачем мужчинам, которые имеют законные основания для пресечения границы, проходить ВВК.

В свою очередь адвокаты называют требования пограничников незаконными и нарушающими Конституцию Украины, так как в действительности никаких изменений в правила пересечения государственной границы внесено не было.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также правовые основания такого требования.

Также мы публиковали видео с границы, где ужесточили проезд мужчин, освобожденных от армии.