После того, как в законопроекте о мобилизации появилась норма о том, что украинцам за рубежом не будут обменивать загранпаспорта без свидетельства о воинском учёте, появились видео очередей на оформление документов в польских городах Варшаве и Кракове, а также словацкой столице Братиславе.

Снимки большого скопления беженцев из Украины в очередях на получение загранпаспортов публикуют в Телеграм.

"Братислава. Люди делают загранпаспорта. <...> Законы (в Украине - Ред.) принимают каждую ночь, не знаешь, что завтра будет. Вот такая ситуация", - комментирует мужчина на одном из видео, добавляя в свои реплики нецензурные слова.

Ранее стало известно, что украинцы массово переписывают имущество на жён и любовниц из-за законопроекта о мобилизации.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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