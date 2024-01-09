Президент Украины провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали обеспечение потребностей фронта и усиление ПВО.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

"Систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности открытие новых линий. Фактические расходы, ежедневная потребность, распределение между подразделениями", - сказано в посте президента.

Что касается усиления ПВО, то, по его словам, был проведен анализ последних российских ударов и эффективность Воздушных сил.

"Согласовали наши следующие шаги для усиления защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - написал Зеленский.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

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