Заседание ставки и обстрелы Украины. Вечернее обращение Зеленского
Появилось вечернее обращение Владимира Зеленского.
Основное в обращении президента:
- Сообщил, что утром ПВО сбила большинство ракет, но были прилеты в Харькове и Днепре.
- Рассказал о заседании Ставки, на котором о ситуации на фронте докладывали командующие направлений.
- Сообщил о телефонном разговоре с премьером Эстонии о необходимости единства ЕС в контексте начала переговоров о вступлении Украины.
- Заявил, что еще 40 украинских граждан выведены из сектора Газа.
Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.
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