Появилось вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Сообщил, что утром ПВО сбила большинство ракет, но были прилеты в Харькове и Днепре. Рассказал о заседании Ставки, на котором о ситуации на фронте докладывали командующие направлений. Сообщил о телефонном разговоре с премьером Эстонии о необходимости единства ЕС в контексте начала переговоров о вступлении Украины. Заявил, что еще 40 украинских граждан выведены из сектора Газа.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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