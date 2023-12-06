Появилось новое вечернее обращение президента.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о визите украинской делегации в США, где ее представители провели ряд встреч с американскими властями.

Сообщил о возвращении в Украину при посредничестве Катара восьми детей с оккупированных территорий, оказавшихся в России.

Рассказал о совещании с международниками о планах работы на декабрь.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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