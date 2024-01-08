Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 8 января.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал утренний массированный ракетный удар по Украине – известно о четырех жертвах и 45 пострадавших. Рассказал о телефонных разговорах с эмиром Кувейта, королем Бахрейна и эмиром Катара – о зерновой инициативе и освобождении украинских пленных. Сообщил о совещании по международной политике – упор на военной помощи партнеров и санкциях.

Ранее в Воздушных силах заявили, что во время сегодняшней массированной атаки РФ удалось сбить восемь "Шахедов" и 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. Ракеты, летящие по баллистической траектории, были направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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