Во время сегодняшней массированной атаки РФ удалось сбить 8 "Шахедов" и 18 ракет из 51.

Об этом сообщают Воздушные силы.

В ночь на 8 января 2024 года противник нанес массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.



Всего было зафиксировано 59 средств воздушного нападения:

8 "Шахедов";

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К;

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

6 баллистических ракет "Искандер-М";

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации.

Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

Ракеты, летящие по баллистической траектории, были направлены по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областям.

В итоге ВСУ уничтожили:

8 "Шахедов";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Воздушные силы сообщают, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что удалось сбить только 18 ракет из-за нехватки комплексов Patriot и подобных.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высокий процент сбитий", – сказал Игнат.

Он говорит, что "процент остается по-прежнему" высоким, поскольку крылатых ракет удалось сбить 18 из 24.

Напомним, что утром россияне атаковали ракетами четыре региона Украины. Погиб человек, есть пострадавшие.

Мы писали о том, что во время утреннего удара по Харькову пострадали промышленное предприятие и учебное заведение.

А также о том, что появились подробности удара по Кривому Рогу и Днепропетровской области.