ВСУ сегодня утром удалось сбить 18 российских ракет из 51 из-за нехватки комплексов Patriot и подобных.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высокий процент сбитий", – сказал Игнат.

Он сообщил, что процент остается по-прежнему высоким, поскольку крылатых ракет удалось сбить 18 из 24.

Ранее издание NYT сообщало, что США не смогут поставлять Украине ракеты для "Patriot" в течение длительного времени из-за отсутствия решения Конгресса по продолжению финансирования.

Также мы писали о том, что, по данным СМИ, НАТО закажет около тысячи ракет для комплексов ПВО Patriot в Европе.

Напомним, что 2 января все "Кинжалы" сбили с помощью системы ПВО Patriot AD.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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