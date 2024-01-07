В Воздушных силах ВСУ назвали число сбитых за время войны "Кинжалов"
Украина за все время войны сбила 25 из 63 ракет "Кинжал".
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, впервые гиперзвуковую ракету удалось уничтожить 4 мая, когда Киев начал применять ЗРК Patriot.
Ранее о том, что российские "Кинжалы" сбили с помощью системы ПВО Patriot AD, заявлял главком ВСУ Валерий Залужный.
"Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD. Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", - сообщил главком ВСУ.
Мы также сообщали, что ПВО Украины не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов.
"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - заявлял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Война в Украине идёт уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.
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