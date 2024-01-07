Украина за все время войны сбила 25 из 63 ракет "Кинжал".

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, впервые гиперзвуковую ракету удалось уничтожить 4 мая, когда Киев начал применять ЗРК Patriot.

Ранее о том, что российские "Кинжалы" сбили с помощью системы ПВО Patriot AD, заявлял главком ВСУ Валерий Залужный.

"Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot AD. Это рекорд. Если бы ракеты поразили свои цели, последствия были бы катастрофическими", - сообщил главком ВСУ.

Мы также сообщали, что ПВО Украины не может сбивать российские дроны и ракеты вдали от жилых домов.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам", - заявлял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Война в Украине идёт уже 683-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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