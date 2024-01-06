США не смогут поставлять Украине ракеты для "Patriot" в течение длительного времени из-за отсутствия решения Конгресса по продолжению финансирования Украины.

Об этом пишет NYT.

Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что США вскоре не смогут поставлять Украине ракеты для "Patriot", стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

С начала войны в феврале 2022 года Россия направила по украинским городам более 3800 беспилотников и 7400 ракет. В то же время, по мнению украинских военных, Украина стала полигоном для испытаний ряда систем ПВО.

Только "Patriot" предназначены для противодействия баллистическим ракетам, и с того момента, как "первая батарея "Patriot" вышла на боевой простор, они изменили ход битвы за небо", отмечает издание.

Однако из-за отсутствия утвержденного бюджета помощи для Украины, поставки не смогут продолжаться длительное время.

Напомним, Палата представителей, от которой Белый дом ждет решения по поводу помощи Украине, вернется к работе 9 января.

Ранее Наев сообщил, что боеприпасов мобильной ПВО Киева хватит всего на несколько мощных российских атак. По его оценке, россияне "хотят истощить нашу систему ПВО". Наев заявил, что во вторник "наша эффективность составила около 90%".

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