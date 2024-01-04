Вооруженные силы Украины под Авдеевкой испытывают острую нехватку боеприпасов.

Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на сержанта 47-й ОМбр по имени Александр.

"47 бригада, как и многие другие, сидит на диете боеприпасов. Их арсеналы исчерпаны. Они воюют тем, что у них есть, и не всегда тем, что лучше всего подходит для поражения цели", - говорится в материале.

Западное оружие, переданное ВСУ, "перегружено" на многих участках фронта, в том числе и под Авдеевкой.

"У России нет лучшего оружия, но у нее больше материалов. И их стратегия заключается в том, чтобы бросить в бой все", - говорит один из бойцов 47-й бригады Евгений.

El Pais пишет, что РФ удалось нарастить производство оружия в условиях санкций: "на хлебных заводах делают ракеты, на тракторных заводах собирают боеприпасы".

Ранее западные СМИ сообщали, что Украина пытается заменить снаряды, которых не хватает, дронами.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин говорил, что производство снарядов 155 калибра в Украине начнется не раньше, чем через два года.