У мобильной ПВО Киева достаточно боеприпасов на еще несколько мощных российских атак. Затем потребуется дополнительная помощь Запада.

Об этом заявил AFP командующий Объединенными силами Сергей Наев.

"Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак. Но в средне- и долгосрочной перспективе нам нужна помощь западных стран для пополнения ракетного парка", - сказал он журналистам при встрече под Киевом.

По его оценке, россияне "хотят истощить нашу систему ПВО".

Наев заявил, что во вторник "наша эффективность составила около 90%".

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи.

А накануне, 2 января, в ответ на утренний массированный обстрел столицы и Харькова, Кулеба призвал Запад ускорить поставку дополнительных систем ПВО и боеприпасов в Украину. Министр, в частности, предложил обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 км.