В Кривом Роге в результате удара РФ утром 8 января поврежден торговый центр и более 20 частных домов.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

В Кривом Роге ранен 58-летний мужчина.

В Лозоватской громаде Днепропетровской области от обстрела погибла 62-летняя женщина, разрушен частный дом.

В Новомосковске 24 пострадавших, из них пятеро - дети. Был пожар, взрывной волной перевернуло маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

Фото публикует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Последствия ракетного удара РФ по Днепропетровской области утром 8 января

Также в местных пабликах ранее публиковали видео последствий ракетного удара по Кривому Рогу. Они сообщали, что помимо ТЦ прилетом повреждено железнодорожное полотно скоростного трамвая неподалеку от него.

Напомним, что утром 8 января в Хмельницкой области во время ракетной атаки прозвучал не менее шести взрывов.

А по Харькову утром россияне нанесли не менее четырех ракетных ударов.

В Запорожье прозвучали пять взрывов во время ракетного удара.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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