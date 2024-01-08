В Хмельницкой области во время ракетной таки РФ с утра было по меньшей мере шесть взрывов.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

На местах ударов работают спасательные службы. Детали обещают сообщить позже.

Напомним, что во время утренней массированной ракетной атаки РФ в Запорожье прозвучали пять взрывов.

Также утром россияне нанесли не менее четырех ракетных ударов по Харькову.

Известно, что там пострадали промышленное предприятие и учебное заведение.

Ночью, 8 января, РФ ударила по территории завода и объекту инфраструктуры в Херсоне.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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