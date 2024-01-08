Утром в понедельник, 8 января, россияне нанесли не менее четырех ударов по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

По словам Синегубова, на данный момент информация о пострадавших уточняется. Тип ракет, которыми наносился удар, устанавливается.

Глава ОВА добавил, что в городе Змиев Чугуевского района Харьковской области зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим. По предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. На месте работают экстренные службы.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе были прилеты по промышленным объектам.

"Есть пожар, данный момент - одна пострадавшая", - написал Терехов в своем телеграм-канале.

Отметим, что по Украине идёт массированная ракетная атака, в том числе с применением "Кинжалов". Ракеты летели на Днепр и Киевскую область. Также крылатые ракеты зафиксированы над западной частью Украины.

Война в Украине идет уже 684-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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